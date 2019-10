Giffoni Sei Casali (Sa): addio cartellonistica di cantiere, Amministrazione adotta il Qr code

- A Giffoni Sei Casali (Sa), l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Munno, ha mandato definitivamente in soffitta i cartelloni relativi all'esecuzione di un'attività edilizia. Al loro posto, dal primo ottobre, i Qr code. Il documento elettronico sarà direttamente rilasciato dall'ufficio tecnico comunale e dovrà essere apposto obbligatoriamente sui cantieri di lavoro e riporterà gli estremi dei titoli edilizi, nel rispetto delle normative in materia, ma non solo. Infatti, con la visualizzazione del codice compariranno sul proprio smartphone o tablet, tutte le informazioni relative al cantiere di lavoro, mentre con l'utilizzo del link riportato si potranno visualizzare in tempo reale tutti i dati in aggiornamento inseriti da remoto dall'ufficio comunale che ha preso in carica la pratica. Il codice Qr code, inoltre, sarà anche rilasciato a conclusione delle istruttorie che riguardano la (Scia) segnalazione certificata di inizio attività, la (Cil) comunicazione inizio lavori, la (Cila) comunicazione di inizio lavori asseverata e per le autorizzazioni in generale. Il rilascio del dispositivo sarà assolutamente gratuito e non comporterà alcun costo per i cittadini e imprese esecutrici. “Questo è solo l'inizio di una completa ristrutturazione dei servizi tecnici comunali al fine di garantire a cittadini e tecnici tempi di istruttoria delle pratiche edilizie sempre più celeri ed efficaci - si legge nel documento sottoscritto dal primo cittadino Francesco Munno e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, l'architetto Lucido Di Gregorio - Con l'imminente digitalizzazione del settore tecnico, si potranno utilizzare accessi gratuiti per seguire l'iter delle pratiche edilizie, la cui documentazione sarà da inviare in formato digitale e non più cartaceo, con un notevole risparmio economico per i cittadini e per la stessa pubblica amministrazione”. (Ren)