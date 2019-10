Lavoro: ex Embraco, Cirio incontra Puglisi, c'è impegno a prolungare cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa mattina è in corso un presidio davanti al Mise di 170 lavoratori degli oltre 400 dipendenti dell’ex Embraco di Riva di Chieri (Torino), insieme al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e all’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino. Cirio, Chiorino, una delegazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori hanno incontrato il sottosegretario al Lavoro, Francesca Puglisi, per chiedere garanzie rispetto alla possibilità di prolungare gli ammortizzatori sociali, nel caso in cui fosse necessario: “Speriamo di non averne bisogno - ha detto il presidente Cirio -, ma la cosa importante era avere una garanzia da parte del Ministero del Lavoro che nel caso si dovesse aprire una nuova trattativa, perché quella che adesso andiamo a verificare non va a buon fine, si possa avere un prolungamento della cassa integrazione in modo da accompagnare i lavoratori a una nuova realtà. C’è stato questo impegno ed è perlomeno un dato positivo”. Adesso sta per iniziare al Mise l’incontro con il sottosegretario allo Sviluppo economico Alessandra Todde e del vice capo di gabinetto del ministro Patuanelli, Giorgio Sorial. (Rpi)