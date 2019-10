Lavoro: ex Embraco, Chiorino dopo incontro con Todde e Patuanelli, chiediamo chiarezza alla proprietà

- Si è appena concluso, a Roma, l’incontro al Mise sul caso ex Embraco con il sottosegretario allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, e con il vice capo di gabinetto del ministro Patuanelli, Giorgio Sorial. Erano presenti il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, e una delegazione di rappresentanti dei lavoratori dell'azienda di Riva di Chieri (Torino) e delle organizzazioni sindacali. “È stato un incontro positivo - spiega l’assessore Chiorino - in cui è stata sottolineata da parte di tutti la massima attenzione per la situazione e il sostegno ai lavoratori. Abbiamo concordato che per il tavolo di crisi del 23 ottobre è indispensabile da parte della proprietà una relazione chiara, precisa, puntuale e documentata dello stato di avanzamento del Piano industriale. In assenza di riscontri concreti e attendibili si valuterà la strada da intraprendere, con l’unico obiettivo di tutelare i lavoratori e anche la capacità produttiva dello stabilimento di Riva di Chieri”. (Rpi)