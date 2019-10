Sud: nel weekend a Caserta i convegni dei Comitati Due Sicilie su identità e sviluppo

- I Comitati Due Sicilie, presieduti da Fiore Marro, hanno organizzato per il 5 e 6 ottobre, al Pisani Hotel di Caserta, una due giorni per confrontarsi sulla identità e sullo sviluppo del Sud. “Si tratterà di un momento di confronto e verifica - ha dichiarato Fiore Marro - tra alcune ipotesi di proposta politica meridionaliste e il punto di navigazione degli stessi Comitati Due Sicilie i quali, come noto ai più, non sono organizzati in forma di partito ma di Movimento culturale e identitario”. I lavori inizieranno sabato 5 ottobre alle 15 con l'intervento del presidente dei "Comitati Due Sicilie", Fiore Marro, e con interventi dei delegati regionali. Domenica 6 ottobre, alle 9, sarà il confronto tra i protagonisti di alcuni movimenti politici e culturali meridionali al quale parteciperanno Gennaro De Crescenzo, Pino Aprile, Salvatore Ronghi, Nando Dicè, Pio del Gaudio e Raffaele Colucci. (Ren)