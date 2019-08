Rifiuti: Borrelli (Verdi), ritmi raccolta non ancora a regime. Ai cittadini chiedo massima collaborazione

- "Prosegue in maniera incessante la nostra attività di monitoraggio sulla raccolta dei rifiuti in provincia di Napoli. I ritmi non sono ancora tornati a regime a causa di alcune problematiche legate agli Stir e tale criticità determina l'accumulo di rifiuti in prossimità di alcuni punti di raccolta. Continuano a pervenirci decine di segnalazioni da alcuni punti critici, come Barra, Soccavo, Pianura, Scampia, alcuni punti del centro e via Stadera nonché alcune zone di comuni a nord di Napoli come ad esempio Arzano che è in una vera e propria emergenza. Da parte nostra l'impegno nelle sedi istituzionali per addivenire ad una soluzione del problema è totale". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Se da un lato terremo altissima la guardia da un altro chiediamo ai cittadini la massima collaborazione – ha aggiunto - Troppo spesso le situazioni di criticità legate alla raccolta dei rifiuti hanno stimolato gli istinti più incivili. Gettare rifiuti in strada, depositarli fuori dai punti di raccolta, abbandonare in strada rifiuti differenziabili o ingombranti non farà altro che rendere più complesso il lavoro dei netturbini, ritardando ulteriormente la raccolta”. “Per tale ragione facciamo affidamento sull'impegno della cittadinanza, specialmente durante il mese di agosto con temperature alte e maggiori rischi igienici legati allo sversamento abusivo di rifiuti", ha concluso Borrelli. (Ren)