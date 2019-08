Torino: frana di Quincinetto, approvato piano di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato e approvato oggi in Prefettura a Torino il piano speditivo di gestione della viabilità nel caso di chiusura dell’autostrada A5 Torino-Aosta, nel tratto Pont Saint Martin – Quincinetto Sud e Nord, per i movimenti della frana che incombe in località Chiappetti, nel Comune di Quincinetto. Il Piano Speditivo, annunciato nei giorni scorsi come Piano di Emergenza, è stato elaborato e condiviso da Prefettura, Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino: prevede il coordinamento di tutti i soggetti interessati e le azioni di rispettiva competenza, individuando gli itinerari alternativi ed i presidi delle forze di polizia negli snodi di maggior rilievo. E’ previsto anche il supporto delle organizzazioni di Volontariato di Protezione civile sia alle forze dell’ordine che ai Comuni interessati dalla viabilità alternativa. Come sottolineato da più parti si tratta di un piano ‘in progress’, cioè modificabile nel tempo e pronto ad accogliere le indicazioni e le richieste dei sindaci dei paesi che insistono sull’area. (segue) (Rpi)