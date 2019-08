Torino: frana di Quincinetto, approvato piano di emergenza (3)

- "L’incontro di oggi è stato positivo - spiegano il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta Antonio Fosson e l’Assessore ai Trasporti Luigi Bertschy - e riteniamo importante che sia stato approvato il piano speditivo. Pur essendo un passo fondamentale per gestire l’emergenza, abbiamo ribadito che la priorità rimane quella di affrontare i problemi del ponte di Quincinetto e della frana stessa: è dal 2012 che il problema si è presentato, crediamo che sia venuto il momento di intervenire in maniera risolutiva definendo un cronoprogramma serio e che possa divenire operativo in tempi rapidi". "Il piano speditivo è un atto necessario perché una nuova allerta si può presentare in qualunque momento - ha fatto notare Marco Marocco, vicesindaco della Città metropolitana di Torino con delega alla protezione civile -. In questa fase non bastano le ottime professionalità che tutti gli enti e le realtà del territorio hanno messo in campo. Occorre una regia condivisa che le valorizzi e sfrutti al meglio tutte le possibilità per ridurre i disagi e garantire la sicurezza. Senza allarmismi e senza sottovalutare i rischi". La gestione del sistema di monitoraggio deriva dal Protocollo d’Intesa sottoscritto il 4 luglio da Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d’Aosta, S.A.V. Società Autostrade Valdostane, Comune di Quincinetto e Centro universitario di Firenze. Secondo le indicazioni del piano il monitoraggio lungo il percorso segnala il grado di allarme in caso di spostamento anche minimo della frana, da cui le misure di emergenza: in caso di allerta 2 e 3 scatta la sospensione del traffico veicolare in un senso di marcia o su tutte le corsie con la conseguente individuazione di arterie stradali alternative, anche per i mezzi pesanti, sulla viabilità ordinaria. (Rpi)