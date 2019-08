Rifiuti: Bonajuto (sindaco Ercolano), situazione critica. Avevamo superato 60% con differenziata

- "Siamo in una situazione critica, ci sono grandi rallentamenti nella raccolta e le persone sono esasperate. Col caldo la situazione diventa più complessa e i cittadini non ne possono più. Noi la raccolta differenziata la facciamo ed Ercolano ha superato il 60%, ma con una tale inefficienza le famiglie si sentono scoraggiate”. Lo ha reso noto il sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto, in diretta a “Barba & capelli”, la trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc. “Abbiamo un problema, abbiamo l'immondizia per strada, è inutile puntare il dito contro il vicino – ha continuato - Guarda caso, durante la crisi, se vogliamo attrezzare un'area provvisoria, i cassonetti e le attrezzature costano 10 volte tanto. C'è chi lucra sulle emergenze. L'idea che il Mezzogiorno è più furbo ci ha rovinati in tutto”. “Ercolano è una città la cui bellezza acceca gli occhi, quindi non dobbiamo auto lesionarci”, ha concluso. (Ren)