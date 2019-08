Lazio: Grancio (Misto), nuovo Ptpr non tutela centro di Roma

- "Non è evidentemente bastato il clamoroso episodio di Caracalla per convincere il Consiglio regionale del Lazio ad adottare un'efficace normativa di salvaguardia per il centro storico più importante al mondo. Ora non resta che attendere il prossimo scempio, visto che le disposizioni votate non estendono il vincolo paesaggistico all'intero tessuto edilizio storico della Capitale e lasciano la porta spalancata ai grandi interessi edilizi e commerciali che gravano sul centro di Roma. Zingaretti dichiara il suo orientamento ambientalista, i fatti lo contraddicono." Lo dichiara Cristina Grancio, esponente di DeMa e capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, vicepresidente della Commissione Urbanistica, in merito all'approvazione da parte del Consiglio regionale del Lazio del Piano territoriale paesaggistico regionale. (Rer)