Ambiente: domani La Mura (M5s) a Montecorice (Sa) per la tappa del "Posidonia tour"

- Domani, alle 11, Virginia La Mura, senatrice de M5s in commissione Ambiente sarà a Montecorice (Sa) in località San Nicola per la seconda tappa del “Posidonia tour”. Un evento dedicato alla pianta marina che popola i nostri fondali. "Gli appuntamenti che ho fissato – ha spiegato La Mura - servono proprio a far comprendere quanto la Posidonia spiaggiata sia una risorsa e non un rifiuto, a tal proposito è già partita una circolare ministeriale ed è in corso l'iter del disegno di legge che ho presentato affinché la Posidonia spiaggiata non sia portata in discarica, ma venga invece riportata in mare per concludere il suo ciclo vitale”. “In questo modo sarà possibile far risparmiare ai Comuni centinaia di migliaia di euro, fino a oggi spesi per smaltire la Posidonia in discarica o accumularla lungo le spiagge, e rispettare l'ecosistema marino e costiero", ha concluso. (Ren)