Ambiente: Cirielli (FdI), scelta grave rifiuti a Polla. Interrogazione a ministro Costa

- "La decisione di trasferire i rifiuti dello Stir di Battipaglia, in provincia di Salerno, a Polla è grave perché apre la strada alla creazione di una nuova discarica con ricadute pericolose per le comunità locali. Presenterò un'interrogazione urgente al ministro dell'Ambiente Sergio Costa per verificare se l'incapacità del governatore Vincenzo De Luca a gestire il ciclo di rifiuti possa mettere a grave rischio la salute dei cittadini e la salubrità dell'ambiente. Realizzare di fatto una nuova discarica a Polla è la dimostrazione di come in quattro anni non si sia fatto nulla per risolvere in maniera strutturale il problema". È quanto ha affermato in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei deputati e parlamentare di Fdi. (Ren)