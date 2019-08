Piemonte: sanità, nasce l'infermiere di comunità inviato in parrocchia (2)

- "L'obiettivo principale è di raccogliere i bisogni di salute nonché orientare ed accompagnare le persone che frequentano parrocchie ed oratori, in collaborazione con personale volontario reso disponibile dalle istituzioni religiose - prosegue Icardi - . Il progetto consentirà di incrementare i punti di ascolto e attività presenti nell'ambito dei servizi territoriali di prossimità in un contesto di sussidiarietà e di risposte eque ed appropriate proprio agli ultimi, che per loro natura sono i più indifesi. Ringrazio la Diocesi di Alba e l’Asl Cn2 per la loro disponibilità ad attivare il progetto sperimentale". (Rpi)