Piemonte: Icardi incontra direttori Asl, "conti in rosso, ridurre subito le spese" (2)

- L’assessore ha auspicato che “le Aziende sanitarie regionali facciano lavorare i propri controlli di gestione, che proseguano o che vengano promossi eventuali confronti fra i territori e che le attuali differenze di spesa, a parità di servizio, vengano presto ridotte”. "Mi aspetto – ha sostenuto Icardi -, uno sforzo maggiore da parte di quei territori che, compreso il finanziamento degli ospedali, hanno una quota capitaria più alta". In apertura, Icardi aveva ricordato che nel 2018 i bilanci delle Asr hanno riportato una perdita complessiva di 161 milioni di euro e che per fare fronte a tali perdite la Regione ha dovuto utilizzare anche le risorse di gestione sanitaria accentrata accantonate negli esercizi precedenti: "Questa situazione di risorse correnti non sufficienti a coprire la spesa corrente - ha osservato l’assessore -, non può e non deve essere il modus operandi del Sistema sanitario regionale. I bilanci di previsione 2019 redatti a inizio giugno 2019, prevedono perdite di esercizio per oltre 454 milioni di euro". (Rpi)