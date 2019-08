Regione Piemonte: via libera alle commissioni autonomia e legalità, chieste da Lega e M5s

- Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato una mozione per l’istituzione di una Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità, prima firmataria Francesca Frediani (M5s), votata all’unanimità, e un ordine del giorno, primo firmatario Alberto Preioni (Lega), per la istituzione di due Commissioni permanenti per l’autonomia e per la legalità. A favore di quest’ultimo hanno votato i consiglieri della maggioranza e del Movimento 5 stelle, contro la minoranza di centrosinistra. È stata respinta una mozione presentata dal Pd per l’istituzione di una Commissione sulla autonomia. “Esprimo massima soddisfazione per il risultato raggiunto, sono certo che una condivisione armonica dei lavori d’aula tra maggioranza e minoranze, non possa che produrre in questa XI legislatura benefici ai cittadini del Piemonte”, ha commentato il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia. Presentando la mozione sulla istituzione di una “Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi”, la capogruppo del M5s Francesca Frediani ha ricordato il lavoro importante svolto dalla Commissione nella passata legislatura: “Le premesse sono sempre le stesse a partire dall’analisi delle infiltrazioni mafiose e delle illegalità sul nostro territorio. Occorre dare un segnale forte di presenza su questi temi, attraverso una Commissione permanente per dare continuità al suo lavoro e progettualità a lungo termine”. Frediani ha chiesto la presidenza per l’opposizione, “essendo una Commissione di garanzia”. (segue) (Rpi)