Ambiente: Legambiente Lazio e sindaci ponentini firmano contratto di fiume per Rio Santa Croce

- Firmato ieri il manifesto di intenti per il contratto di fiume del Rio Capodacqua-Santa Croce. Nella sala Sicurezza del comune di Formia è stato ratificato il documento con il quale i sindaci dei comuni di Formia, Minturno e Spigno Saturnia insieme ai rappresentanti di Legambiente Lazio e Legambiente circolo sud pontino lavoreranno in un percorso che porterà i diversi attori coinvolti in una stretta sinergia per mettere in campo tutte le iniziative possibili. Un lavoro di pianificazione di interventi e azioni volte alla salvaguardia e tutela del bacino idrografico, della risorsa idrica e dello sviluppo turistico compatibile. Firmatari del documento i sindaci di Formia, Minturno e Spigno Saturnia: Paola Villa, Gerardo Stefanelli e Salvatore Vento, il presidente del circolo verde azzurro sud pontino Dino Zonfrillo e Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. La firma è avvenuta alla presenza di Cristiana Avenali, responsabile ufficio di scopo per i contratti di fiume e piccoli comuni della Regione Lazio e del professore Alessio Valente, geologo. (segue) (Rer)