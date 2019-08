Campania: cinghiali, Coldiretti chiede l’attivazione della caccia di selezione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Piano cinghiale è stato bloccato dal ricorso al Tar del Wwf legato non ad aspetti sostanziali, ma ad aspetti burocratici normativi sconosciuti e non applicati nelle altre Regioni italiane – ha evidenziato la Coldiretti - Il Wwf ha dimenticato che a rimetterci saranno gli agricoltori e probabilmente anche i nostri habitat e le altre specie. Lo sanno bene in Puglia, dove lo stesso Wwf ha chiesto l'aiuto dei cacciatori contro il cinghiale nelle sue oasi”. “L'esperienza condotta in altre Regioni mostra come la caccia di selezione, se ben organizzata, possa essere un valido aiuto per limitare i danni del cinghiale nelle aree critiche – ha spiegato la Coldiretti - Non solo, ma essa può essere praticata tutto l'anno e non ha impatti sulle altre specie, a differenza della fauna selvatica fuori controllo che crea uno squilibrio nell'ecosistema. Il cinghiale nelle aree agricole del casertano, nel salernitano, nell'avellinese e nel beneventano è diventato un problema con il quale confrontarsi per chi voglia fare attività agricola. Un fenomeno che tocca nello stesso tempo anche i piccoli orti privati e la sicurezza dei cittadini”. “Coldiretti è pronta a collaborare attivamente affinché la Regione Campania usi tutti i sistemi conosciuti per ridurre sensibilmente la presenza del cinghiale”, si legge in conclusione nella nota. (Ren)