Acerra (Na): da Regione 13 milioni per il rinnovamento urbano e miglioramento qualità della vita

- Rinnovamento urbano e miglioramento della qualità della vita attraverso i Programmi integrati città sostenibili (Pics), con il via libera ai progetti dell'Amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Lettieri, saranno finanziati il completamento della piscina comunale, con la realizzazione di un'area verde, la rigenerazione ed il miglioramento degli itinerari turistici del centro storico, la valorizzazione del Centro culturale Mace, del Castello dei Conti, del quartiere Madonelle e del Palazzo dell'età. D'intesa con la Programmazione unitaria, la Regione Campania ha istituito, a dicembre scorso, le cabine di regia per il coordinamento del processo di realizzazione dei 19 Programmi integrati città sostenibile (Pics ex Piu Europa), tra cui quella di Acerra. Con le recenti decisioni assunte dalla cabina di regia del Programma di Acerra, in particolare la verifica della rispondenza delle progettualità alle linee strategiche definite dall'Unione europea, è stato compiuto un importante passo in avanti nell'iter procedurale previsto per l'approvazione e il concreto avvio di questi programmi. In particolare l'attività sinergica tra la struttura regionale e l'Autorità urbana del Comune di Acerra, unico comune della Città Metropolitana di Napoli, insieme a solo altri tre Comuni della Campania, ha consentito il perfezionamento delle strategie di rigenerazione urbana, la definizione di un'azione di rinnovamento urbano ed il miglioramento della qualità della vita attraverso un efficace utilizzo delle risorse europee. (segue) (Ren)