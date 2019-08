Forza Italia: E. Russo, con Carfagna per parlare a moderati su Aventino

- “La vera sfida di Forza Italia deve essere quella di pronunciare parole comprensibili per i moderati italiani, specie per quelli del Sud, che votano ad intermittenza o, peggio ancora, non votano più perché orfani di rappresentanza politica e in cerca di un’interfaccia in grado di veicolare le idee e le esigenze di un ceto medio tartassato dalle politiche pauperistiche di una parte di questo governo, che - incapace di assecondare la crescita - vorrebbe portare tutti a zero”. Inizia così la riflessione che Ermanno Russo, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania ed esponente di Forza Italia della prima ora, affida alla sua pagina Facebook. “Le ultime stime e i recenti sondaggi ci indicano chiaramente la strada da cui ripartire. La fetta maggiore tra i nuovi indecisi è rappresentata dai moderati, da coloro che si sono allontanati dalle urne perché delusi da un clima confuso e da uno spazio politico eccessivamente sbilanciato verso il decisionismo estremo ed estemporaneo ma che, tuttavia, sarebbero pronti a riscendere in campo - facendo valere l’esercizio del proprio voto - se in campo vi fossero proposte programmatiche, a medio e lungo periodo, credibili e concrete. E Mara Carfagna è l’unica oggi tra i dirigenti di Forza Italia ad essere in grado di parlare il linguaggio comprensibile delle idee con chi ha scelto di ritirarsi sull’Aventino”, ha proseguito Russo. (segue) (Ren)