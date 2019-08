Battipaglia: Nicola Acunzo (M5S) strappa telefono a giornalista Fanpage.it che riprende contestazioni

- Vicino all'incendio di alcune ecoballe che ha interessato la città di Battipaglia, comune in provincia di Salerno, il deputato M5S Nicola Acunzo presente sul posto, mentre parlava con alcuni ambientalisti locali, si è accorto che veniva ripreso dal cellulare del cronista di Fanpage.it e glielo ha strappato da mano. Poco dopo sono iniziate le minacce di denuncia "Non come deputato, ma come attore". Nonostante le fiamme fossero alte e le ecoballe bruciassero il deputato è tornato più volte all'attacco minacciando denunce. E' quanto si evince dal video pubblicato da Fanpage.it (Ren)