Forza Italia: E. Russo, con Carfagna per parlare a moderati su Aventino (2)

- “A che serve trincerarsi dietro scelte di apparato, anacronistiche, dalla visione asfittica, opportunistiche, tese a chiudere ermeticamente i confini di un partito se poi gli elettori che hanno fatto grande questo stesso partito, oggi, sono altrove? A chi è venuta la brillante idea, insomma, di chiudere la stalla quando i buoi sono già fuggiti?”, si è chiesto su Facebook Ermanno Russo. “Le parole d’ordine oggi sono allargare, riconquistare, coinvolgere, integrare. Non serve arroccarsi, rimuginare, ridurre Forza Italia ad una grande echo-chamber, una camera dell'eco in cui le idee, le informazioni, i pregiudizi vengono condivisi e confermati sempre dalle stesse persone, condannando di fatto il partito all’isolamento”, ha rincarato Russo. “La storia di Forza Italia del Sud, fatta di successi di governo e di opposizione dignitosa, non può essere né archiviata né svenduta da una classe dirigente del Nord che ha prodotto soltanto macerie in questo partito. Noi non siamo disponibili al dissanguamento”, ha rilanciato il vicepresidente del Consiglio regionale campano. “Occorre ritrovare le ragioni dell’unità guardando al futuro con consapevolezza. La consapevolezza che un partito può esistere e rivendicare centralità in una alleanza, in questo caso di centrodestra, soltanto se sono gli elettori a riconoscergli tale peso, identità, valore. In caso contrario, le partite correntizie, le guerre di nomenclatura, gli interessi poltronistici rappresenterebbero per Forza Italia, ma per ogni altro partito oggi al mondo, l’anticamera dell’estinzione. Ecco perché occorre tornare a parlare ai moderati con un linguaggio comprensibile”, ha concluso Ermanno Russo. (Ren)