Regione Piemonte: via libera alle commissioni autonomia e legalità, chieste da Lega e M5s (2)

- Il capogruppo della Lega Alberto Preioni ha presentato l’ordine del giorno “Autonomia e Legalità”: “Data l’importanza dei due temi, è necessario che le Commissioni che se ne occupano siano permanenti, per dare continuità anche nelle prossime legislature. Intendiamo accelerare sull’Autonomia, da estendere alle 23 materie previste dalla Costituzione, in modo da portarci alla pari con Veneto e Lombardia e rafforzare la richiesta troppo blanda venuta nella scorsa legislatura”. Diego Sarno (Pd) ha presentato la mozione per la “Istituzione della Commissione speciale per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi e corruttivi”, poi confluita con integrazioni in quella del M5s: “Gli ultimi dati sulle infiltrazioni nella economia, nel commercio, nello sport, insieme all’esperienza della scorsa legislatura, giustificano l’istituzione della Commissione”. Tra i compiti della Commissione secondo Sarno, la definizione di protocolli di intesa con prefetture e forze dell’ordine, incontri nelle scuole sull’importanza delle regole, percorsi formativi per i dipendenti regionali e i cittadini. Nella discussione sugli atti di indirizzo, il capogruppo Paolo Ruzzola (Fi) ha ribadito l’importanza dei temi dell’autonomia e della legalità, “che per questo devono trovare espressione in Commissioni permanenti, che diano così più continuità e forza ai loro lavori”. Sulla presidenza della Commissione legalità Ruzzola si è detto favorevole a concederla alle minoranze. (segue) (Rpi)