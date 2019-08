Regione Piemonte: via libera alle commissioni autonomia e legalità, chieste da Lega e M5s (3)

- Annunciando l’adesione all’odg della Lega, il capogruppo di FdI Maurizio Marrone ha confermato il sostegno alla Commissione Legalità: “Le istituzioni devono raccogliere il testimone lasciato da Falcone, questa è una delle priorità della nostra agenda politica, su questo è necessario realizzare una interlocuzione positiva con tutti i soggetti della società”. Accordo anche sulla Commissione sull’autonomia: “Un tema importante su cui occorre evitare un approfondimento veloce solo allo scopo di mettersi al pari delle altre Regioni. Il presidente Cirio ha annunciato un momento di raccordo con la capigruppo utile per realizzare un confronto che eviti imposizioni e accelerazioni inutili”. Disponibilità a un ampio confronto sui temi dell’autonomia è venuta negli interventi di Domenico Ravetti (pd), Alessandra Biletta (Fi), Riccardo Lanzo (Lega), Giorgio Bertola (M5s). In chiusura di seduta è stato approvata a maggioranza (30 sì e 5 no del gruppo M5s) una mozione sul “Salone dell'automobile presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi”, primo firmatario Diego Sarno (Pd) che impegna il Presidente e la sua Giunta a compiere “tutti gli sforzi possibili per avvalorare la candidatura della Palazzina di Caccia di Stupinigi compresi i suoi poderi e il suo parco, come sito per lo svolgimento del prossimo Salone dell’automobile”. Il documento stabilisce anche che "in seguito alla verifica di fattibilità di Stupinigi venga valutata la possibilità di individuare altri siti idonei per ospitare l'evento e o eventi satelliti ad esso collegati". (Rpi)