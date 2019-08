Ambiente: Legambiente Lazio e sindaci ponentini firmano contratto di fiume per Rio Santa Croce (2)

- "Il comune di Formia dovrà coordinare tutto il lavoro che ci sarà dietro – ha commentato il sindaco Paola Villa – la tutela del Rio Santa Croce è già in corso attraverso il monitoraggio degli scarichi abusivi, un lavoro condiviso con la Guardia Costiera e Acqualatina. Con la stipula di questo documento d'intenti è finalmente operativo il percorso che porterà al vero e proprio contratto di fiume per il rio Santa Croce, un corso d'acqua dove, da oltre dieci anni con la Goletta Verde, emergono situazioni disastrose e carichi batterici fecali, provocati da scarichi abusivi. L'obiettivo è di salvaguardare il fiume e il contratto consente di trovare adeguate soluzioni per valorizzare l'intera area fluviale". Soddisfatto anche il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli che ha dichiarato: "Formia sarà il coordinamento di questo gruppo di lavoro che proverà a costruire le basi per il contratto di fiume sul rio Capodacqua-Santa Croce. Minturno ha la coscienza di lavorare con gli altri Comuni limitrofi senza volontà di primeggiare, con tanta umiltà e concretezza". Mentre per il primo cittadino di Spigno Saturnia Salvatore Vento si tratta di: "Una grande opportunità per un piccolo Comune. Siamo consapevoli che per concretizzare alcune proposte programmatiche abbiamo la necessità di fare squadra con i Comuni limitrofi dove c'è una grande collaborazione e una visione unitaria d'intenti". (segue) (Rer)