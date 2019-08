Campania: cinghiali, Coldiretti chiede l’attivazione della caccia di selezione

- Nonostante il buon lavoro di analisi sulla gestione del cinghiale in Campania e sugli aspetti sanitari, la specie continua ad essere un problema in molti territori della regione. Le richieste di risarcimento danni hanno assunto proporzioni tali da divenire insostenibili. Sono centinaia le aziende agricole che rischiano di veder compromessi i raccolti a causa della sovrappopolazione di cinghiali. Senza parlare degli incidenti stradali e del rischio che comportano per l'incolumità delle persone. Tanto è vero che nell'intera regione i danni causati da questa specie superano di 2 milioni di euro l'anno. Soldi che potrebbero essere usati per modernizzare un settore trainante dell'economia campana”. Lo ha dichiarato la Coldiretti Campania a seguito della Consulta regionale dell'Ambiente. La Coldiretti Campania ha chiesto ancora una volta “l'attivazione della caccia di selezione anche in Campania. Questo tipo di caccia è adottato in tutte le Regioni limitrofe: Lazio, Basilicata, Molise e Calabria. Non si capisce perché, ad oggi, la Regione attraverso i suoi Uffici Territoriali e gli Ambiti Territoriali di Caccia non abbiano utilizzato il prelievo selettivo come azione di contrasto alla diffusione della specie, nonostante sia possibile dal 2012 e nonostante sia inserita nel calendario venatorio, con la presenza di cacciatori di selezione in tutte le province campane”. (segue) (Ren)