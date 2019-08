Campania: Ciarambino (M5s), nella sanità di De Luca ogni giorno i bambini rischiano la vita

- "In Campania non esiste una rete delle emergenze materno infantili e il trasporto neonatale è inadeguato. La settimana scorsa è stata caratterizzata da due casi gravissimi in Campania. Quello di una neonata di Pompei in condizioni critiche che ha dovuto attendere quattro ore l'arrivo di una Sten, un'ambulanza specializzata per il trasporto neonatale. E la vicenda drammatica di una bimba di due mesi, trasportata al Ruggi di Salerno, che in teoria dovrebbe essere un ospedale di riferimento per le emergenze pediatriche in quella provincia, ma dove, dopo averle provocato ematomi su tutti il corpicino nel tentativo di farle un prelievo in quanto mancavano addirittura gli aghi pediatrici, l'hanno trasportata all'ospedale di Battipaglia, di classificazione inferiore del Ruggi. Il paradosso è che il trasporto sia avvenuto con un'ambulanza non pediatrica nella quale la bimba è stata messa nel suo passeggino e non in una culla termica". Lo ha dichiarato la capogruppo regionale della Campania del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino durante la trasmissione "Barba e capelli" in onda su Radio Crc. "Entro il 31 dicembre scorso – ha ricordato Ciarambino – De Luca avrebbe dovuto attivare 4 ambulanze pediatriche attive h24 sul territorio regionale. Ad oggi ne stata attivata soltanto una a pieno regime alla Federico II, mentre un'altra è in servizio per un terzo delle ore previste al Santobono e un'altra ancora è stata attivata a Caserta ma che, oltre a questa provincia, dovrebbe coprire anche quelle di Avellino e Benevento. Non esiste alcuna Sten a Salerno, la provincia più estesa d'Italia”. (segue) (Ren)