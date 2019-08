Ambiente: Legambiente Lazio e sindaci ponentini firmano contratto di fiume per Rio Santa Croce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cristiana Avenali, responsabile ufficio di Scopo per i Contratti di Fiume e Piccoli Comuni ha sottolineato che la Regione Lazio sta investendo molto sui Contratti di Fiume dopo l'approvazione della legge regionale: "Stiamo mettendo in campo tutta una serie di strumenti per sostenere, coordinare e coadiuvare tutti i processi che stanno partendo sul nostro territorio ad iniziare da un bando che è attualmente attivo e scadrà il prossimo 10 settembre proprio per passare dalla firma del documento d'intenti alla firma del Contratto di Fiume. Processi importanti che mettono in campo una partecipazione tra diversi soggetti che hanno l'interesse a tutelare il bacino idrico. Con la firma di Formia arriviamo a venti processi nella nostra Regione tra attivati o annunciati di contratti di fiume, lago, foce e costa, segno che è uno strumento che sta avendo successo. Quindi, adesso inizia la fase per la salvaguardia dal punto di vista ambientale, ma anche sul piano socio-economico del territorio dove vengono attuati". (segue) (Rer)