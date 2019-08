Campania: A. Cesaro (FI), ospedale Gragnano (Na) è eccellenza. No a ridimensionamento

- "Sarebbe davvero un errore intollerabile depotenziare un presidio ospedaliero come quello di Gragnano (Na) che gode di reparti riconosciuti, in primo luogo dal presidente De Luca, quali vere e proprie eccellenze". Lo ha affermato Armando Cesaro capogruppo regionale campano di Forza Italia. "Per questo - ha proseguito Cesaro - sono diversi giorni che, a seguito di numerose segnalazioni, seguiamo con attenzione la vicenda delle voci, anche sulla stampa, relative a un possibile ridimensionamento o peggio ad una chiusura del dell'ospedale di Gragnano per potenziare quello stabiese. E' chiaro che qualsiasi scelta che andasse in questa direzione sarebbe assolutamente inaccettabile. Allo stato, abbiamo ricevuto dai vertici sanitari le debite rassicurazioni del caso: come da prassi estiva, mi è stato assicurato, si procederà esclusivamente per il periodo di agosto ad un trasferimento temporaneo di qualche unità medica presso l'ospedale di Castellammare particolarmente in difficoltà nei mesi estivi, mentre il presidio Gragnanese continuerà a funzionare regolarmente per riprendere a settembre la sua ordinaria e indispensabile attività". "Naturalmente - ha concluso Cesaro - come abbiamo fatto sino ad ora e ritenendo comunque inaccettabile una qualsiasi emergenza ancorché estiva, continueremo a seguire con la massima attenzione tutte le vicende che in qualche modo potranno interessare direttamente o indirettamente questa risorsa sanitaria assolutamente primaria per l'intero territorio dei Monti Lattari". (Ren)