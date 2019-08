Acerra (Na): da Regione 13 milioni per il rinnovamento urbano e miglioramento qualità della vita (2)

- Il programma della Città di Acerra prevederà, complessivamente, un importo pari a €12.093.211,53; di tali risorse €11.511.719,06 provengono da fondi Fesr Regione Campania 2010-2020 (Asse 10) e € 581.492,47 da cofinanziamento privato. La strategia urbana punterà allo sviluppo di un'economia con requisiti di sostenibilità ambientale che generi crescita occupazionale affrontando in maniera integrata la dimensione economica, la dimensione sociale e la governance. Promossi anche la rigenerazione ed il miglioramento degli Itinerari turistici del centro storico di Acerra con gli interventi di valorizzazione del Centro culturale Mace (ex Macello), del Castello dei Conti, delle Madonelle (realizzazione della Ludoteca e di un Parco didattico per l'infanzia), del Palazzo dell'età (Presso l'edificio ex Palazzo del Fascio), e l'importante impianto della piscina comunale con annesso campo polivalente ed aree a verde. (Ren)