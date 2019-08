Afragola (Na): sindaco Grillo, questione rifiuti seria. Raccolta differenziata ai minimi storici

- "Afragola non è esonerata dalla problematica regionale in merito ai rifiuti". Lo ha dichiarato Claudio Grillo, sindaco di Afragola (Na) intervenendo alla trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Abbiamo avuto momenti difficili - ha proseguito Grillo - soprattutto a Giugno, per quanto riguarda l'indifferenziata. La raccolta differenziata era al di sotto del 30%. La problematica è seria. Sono stato invaso da sacchetti non raccolti, sversamenti. Si corre ai ripari, cercando di interagire con i rappresentanti delle aziende, affinché si dia dignità ad una città martoriata da troppo tempo. Sono e resto un uomo della società politica, non mi associo ancora ad una bandiera. Cercheremo di dare delle risposte concrete al territorio. Ai cittadini interessa che, concretamente, si porti avanti un programma di sviluppo". (Ren)