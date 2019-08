Regione Piemonte: approvato odg contro i suk, giunta pronta a modificare la normativa

- Il Consiglio regionale del Piemonte ha discusso tre ordini del giorno sulla regolamentazione dei mercati di libero scambio. Approvato a maggioranza quello proposto come primo firmatario dal capogruppo di FdI Maurizio Marrone, sottoscritto dai gruppi Lega e Forza Italia, che chiede alla Giunta regionale di modificare la normativa in vigore sul commercio ambulante eliminando la parte, introdotta dalla passata amministrazione, che esclude “l’attività di vendita svolta nell’ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale” dal rispetto delle norme che regolano le vendite occasionali su area pubblica. Per il capogruppo Marrone questa clausola di salvaguardia “salva suk” va eliminata per contrastare una piaga che tiene in ostaggio soprattutto l’area torinese di Borgo Dora e poi il Balù Green, che l’amministrazione comunale ha espresso intenzione di trasferire dietro il cimitero monumentale: “questa è l’area più preoccupante perché il Comune pensa a una stabilizzazione. Occorre smettere con la tolleranza a questo fenomeno, le regole devono essere rispettate da tutti perché altrimenti intere parti della città vengono regalate scientificamente al degrado, alla malavita organizzata che si infila in queste situazioni”. (segue) (Rpi)