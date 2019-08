Regione Piemonte: approvato odg contro i suk, giunta pronta a modificare la normativa (2)

- Respinto invece l’ordine del giorno che voleva salvare i mercati di libero scambio, presentato dal consigliere Marco Grimaldi (Luv) e sottoscritto dal gruppo Pd, che ha ricordato come il libero scambio, il mercatino nato all’interno del Balon, sia visitato da migliaia di persone nei fine settimana e svolga un ruolo di carattere sociale e di sostegno all’economia circolare, riconosciuto persino dalla Prefettura. “Definire quelle attività illegali, in zone di forte tensione sociale, significa dare quegli spazi in mano alla criminalità organizzata e portare insicurezza, ma di certo è impossibile vietare per legge la povera gente”, ha aggiunto il capogruppo Luv. Respinto anche l’atto di indirizzo che aveva come primo firmatario Domenico Ravetti, presidente del gruppo Pd, che era incentrato sulla correttezza della delibera 12/2018 contestata dall’odg Marrone. Ravetti ha riconosciuto come sia la legge 16/2017 per quanto riguarda la disciplina della vendita occasionale nei mercatini, sia la deliberazione in questione siano state il frutto di un lavoro di confronto attivo con il mondo socio-economico e ha sottolineato la necessità di sottrarre ogni forma di vendita all’abusivismo, lasciando spazio alla regolamentazione da parte dei singoli Comuni. (segue) (Rpi)