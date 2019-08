Piemonte: Icardi incontra direttori Asl, "conti in rosso, ridurre subito le spese"

- "I conti vanno molto male e occorre intervenire subito. Quello che mi aspetto da voi è che vi sia una potente sterzata nei conti, con una riduzione delle spese. Questo Governo non assisterà passivamente alla generazione di un disavanzo in grado di minare la sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale, finendo col privare i piemontesi della possibilità di effettuare le proprie scelte in tema di sanità pubblica". Nell’incontro di oggi con tutti i direttori delle Asl del Piemonte, l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, ha ribadito le preoccupazioni per l’andamento economico del Sistema sanitario regionale, rilanciando gli obiettivi di risanamento dei bilanci: "La Costituzione Italiana, a cui tutti siamo soggetti – ha detto Icardi -, prevede il pareggio di bilancio. Il disavanzo va evitato attraverso la programmazione e l’attento monitoraggio dei costi, mediante un atteggiamento proattivo nella gestione delle risorse". (segue) (Rpi)