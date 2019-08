Svimez: Cesaro (FI), Campania vittima del Governo del cambiamento "in peggio"

- "Il Paese non cresce ed il Pil è a quota 0. In Campania il segno è addirittura negativo, - 0,3% e i cittadini, soprattutto i giovani, scappano a gambe levate. Da noi, in sostanza, la bufala gialloverde del 'governo del cambiamento' ha fatto danni ben maggiori che altrove mettendo letteralmente in fuga dalla nostra regione e dall'intero Sud la risorsa più preziosa di cui disponiamo: i cittadini". Così, commentando i dati sull'andamento dell'economia in Campania diffusi oggi dallo Svimez, il capogruppo regionale di Forza Italia Armando Cesaro. "Torniamo a ribadirlo ancora una volta: da noi servono misure straordinarie e urgenti, servono infrastrutture materiali e immateriali, servono misure fiscali che incentivino le imprese a restare e ad investire, serve maggiore sicurezza e ordine pubblico: l'assistenzialismo, al di là di un precario pugno di voti, non porta nulla", ha concluso Cesaro. (Ren)