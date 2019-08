Napoli: Asl 2 Nord, Borrelli sbaglia. Interventi del 118 realizzati tutti nei tempi previsti

- "In merito alla notizia diffusa dal consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli inerente il decesso di una donna di Quarto (Na) per arresto cardiaco, l’Asl Napoli 2 Nord ha avviato un’azione di verifica immediata". Lo ha fatto sapere tramite comunicato la stessa Asl. "Dai primi riscontri - ha continuato l'Asl Napoli 2 Nord - effettuati senza conoscere nome della paziente, data e indirizzo dell’intervento – risulterebbe che dal 20 luglio scorso ad oggi il servizio 118 dell’Asl Napoli 2 Nord ha effettuato 49 interventi sul territorio di Quarto, tutti nei tempi previsti dalle norme. Di questi solo uno si è concluso con la constatazione del decesso per arresto cardio-circolatorio di una donna. Tale evento si è verificato in data 30 luglio in un’area di confine tra Quarto e Qualiano. La chiamata al 118 è giunta alle ore 22.30; alle 22.31 l’ambulanza con medico a bordo partiva da Varcaturo (Na) e alle 22.44, 13 minuti dopo, giungeva sul luogo del soccorso. L’equipe dell’emergenza rimaneva sul posto fino alle 00.07 del 31 luglio per effettuare tutte le manovre di rianimazione possibili. La distanza tra il luogo di partenza del mezzo e il luogo di arrivo è di 12 km, il mezzo lo ha percorso in 13 minuti contro i 17 minuti previsti dai navigatori satellitari". "Al fine di garantire la serenità agli operatori della sanità impegnati nel difficile ruolo cui sono chiamati - ha concluso l'Asl nel comunicato - si auspica che nelle prossime occasioni il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli utilizzi tutti gli strumenti istituzionali propri del suo ruolo per poter effettuare le doverose verifiche prima di lanciare allarmismi pericolosi. Sono troppe le 'fake news' e le aggressioni che colpiscono gli operatori della sanità". ​ (Ren)