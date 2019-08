Napoli: firmato in Prefettura il protocollo contro l'infiltrazione criminale nell’economia legale

- Oggi il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, il sindaco di Napoli e della Città metropolitana, Luigi de Magistris, il presidente della Camera di commercio industria agricoltura e artigianato di Napoli, Ciro Fiola, hanno sottoscritto il “Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale”. Il protocollo, che è aperto alla sottoscrizione di tutti i sindaci e degli enti pubblici dell’area metropolitana, prevede il rafforzamento delle linee di collaborazione già in atto tra i firmatari, con ulteriori e specifiche azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell’economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e dei contratti pubblici, del commercio, dell’urbanistica e dell’edilizia. Ciò attraverso: l’implementazione dei controlli antimafia al settore delle opere pubbliche, concessioni, servizi e forniture, del commercio e dell’urbanistica, garantendo, la trasparenza e la prevenzione di ingerenze indebite nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere ed autorizzazioni in particolari settori. Le informazioni antimafia saranno acquisite per tutti gli appalti e concessioni di lavori pubblici pari o superiori a 250mila euro, e per i subappalti di lavori, forniture e servizi pari o superiori a 50mila euro nonché, a prescindere dal valore, per alcune attività particolarmente sensibili, come individuate dal comma 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal Dpcm del 18 aprile 2013, con cui sono state istituite le cosiddette “white list”. (segue) (Ren)