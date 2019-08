Napoli: firmato in Prefettura il protocollo contro l'infiltrazione criminale nell’economia legale (2)

- Significativo per l’edilizia è quanto stabilito nell’art.10, che ha previsto l’impegno per i comuni aderenti di richiedere le informazioni antimafia anche nei confronti dei privati sottoscrittori di convenzioni di lottizzazione. Lo sviluppo di un costante scambio informativo volto a intercettare, anche attraverso l’analisi ed il monitoraggio dei passaggi tra proprietari o gestori, eventuali fenomeni di riciclaggio, usura ed estorsione nei settori presi in esame. A tale riguardo, di particolare rilievo è la previsione dell’art.11, volto a monitorare i passaggi ripetuti di licenze commerciali nei settori più sensibili quali la ristorazione, le attività ricettive e di intrattenimento, i giochi e la raccolta di scommesse, la vendita al dettaglio e all’ingrosso e i compro oro. Sarà costituito presso la Prefettura un apposito Tavolo di monitoraggio presieduto dal Prefetto e composto dal sindaco della Città metropolitana, dal presidente della Camera di commercio industria e Aaigianato, da rappresentanti delle Forze dell’ordine, nonché dai sindaci dei comuni di volta in volta interessati e con il contributo delle categorie produttive e delle associazioni antiracket. (Ren)