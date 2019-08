Cuneo: Cirio, lunedì incontro per la variante di Demonte

- Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha convocato per lunedì 5 agosto alle ore 18 presso il Comune di Demonte (Cuneo) un confronto sulle problematiche relative alla variante del paese e un sopralluogo sulle aree interessate dall’intervento. Sono stati invitati a partecipare, oltre al Comune di Demonte, la Provincia di Cuneo, l’Unione Montana Valle Stura, l’Anas, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali. “La variante di Demonte è una delle opere che ho inserito nel dossier urgente sottoposto al ministro Toninelli - sottolinea il presidente Cirio - Questa è una delle tante vicende assurde e inaccettabili su cui va fatta chiarezza, perché non possiamo permettere che tutte le infrastrutture necessarie al Piemonte siano bloccate costantemente da qualche ‘parere’ mancante. Ho chiesto questo incontro e un sopralluogo perché desidero vedere di persona la situazione. A quanto mi dice l’amministrazione il percorso della tangenziale non andrebbe a creare nessun particolare danno né artistico né archeologico. Lo verificherò personalmente con i tecnici della Regione, perché parliamo di un’altra opera che il nostro territorio non può più aspettare”.(Rpi)