Campania: Ciarambino (M5s), allearci con De Magistris? Sarebbe come allearci con De Luca

- "Vista l'incapacità del nostro Governatore di Regione nel gestire i trasporti campani, che ceda la gestione allo Stato". Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino, consigliere alla Regione Campania del M5s durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Abbiamo avuto deragliamenti di treni - ha proseguito Ciarambino - quindi rischi anche per i cittadini: è una situazione allo sfacelo. Ho chiesto al Presidente De Gregorio di venire in Commissione, così da spiegarci come sta sfruttando i soldi ricevuti, ma nonostante ciò, calpestando ogni figura istituzionale, per ben due volte non si è presentato. Sanità? Non esiste una rete d'emergenza per mamme-neonati in Campania. De Luca che, entro il 24 Dicembre, doveva attivare 4 ambulanze neonatali, ha completamente ignorato Salerno. L'unico miracolo è che non muoiano bambini ogni giorno, nonostante l'incompetenza di De Luca. Le responsabilità organizzative le trovasse in sé stesso. Come è possibile che al Ruggi di Salerno non ci siano le attrezzature adatte per un soccorso ad una bambina di due mesi? Nel piano dell'edilizia sanitaria non c'è un euro per costruire il polo materno infantile, nonostante in Campania abbiamo la mortalità più alta in merito. Cosa attesta una vera qualità politica? Ciò che un'amministratore fa, e non ciò che dice, perché a parlare siamo bravi tutti". (segue) (Ren)