Campania: Ciarambino (M5s), allearci con De Magistris? Sarebbe come allearci con De Luca (2)

- "De Magistris? - ha continuato Ciarambino - Sarebbe il caso di iniziare a parlare di sé e non di ciò che ha fatto il Movimento 5 stelle. Che probabilità ci sono di allearsi con De Magistris alle regionali? Le stesse che ci sono di allearci con De Luca. Esprimo tutta la mia solidarietà ai navigator, che andranno a svolgere un'attività che in Italia ancora non esiste. Andiamo a raddoppiare il personale dei centri dell'impiego, finanziati dal ministero del Lavoro, senza togliere nemmeno un euro alla Regione Campania. Spero che questa questione si sblocchi, perché è assurdo che la Campania, la regione con il numero più alto di disoccupazione, debba rinunciare a questo servizio". (Ren)