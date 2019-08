Alessandria: presentata candidatura per adunata Alpini 2021

- Alla conferenza stampa di presentazione della candidatura di Alessandria come città ospitante della 94a adunata nazionale degli Alpini, in programma nel 2021, l’assessore alla Cultura, al Turismo ed al Commercio, Vittoria Poggio, ha dichiarato: “Da assessore regionale e da alessandrina, sostengo con forza la candidatura di Alessandria quale città ospitante dell’Adunata nazionale degli Alpini per l’anno 2021. Stiamo entrando nel vivo del processo di selezione, dopo che la nostra città, il 23 febbraio scorso, è stata inserita dal Raggruppamento Alpini del Nord-Ovest nel bouquet della finaliste, insieme a Udine, Brescia e Matera. La scorsa settimana, inoltre, la Regione ha espresso ufficialmente il proprio sostegno alla candidatura di Alessandria ed oggi si sono svolti in città i sopralluoghi. Credo quindi che questo sia davvero il momento di lavorare in modo coeso per veicolare l’idea di un territorio forte ed unito, che sviluppa sinergie solide affinché possa aggiudicarsi quella che ritengo essere una grande opportunità di visibilità ma non solo.” (segue) (Rpi)