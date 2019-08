Sud: Caldoro (FI), con "crescita zero" Campania ultima in Italia

- "Aumenta il divario Nord Sud e la Campania è a 'crescita zero'. Eppure qualcuno ha raccontato la favola della rivoluzione. Una disfatta". Così in una nota Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania, ha commentato i dati Svimez. "Fra chi determina la 'crescita zero' e chi teorizza il 'mandato zero', siamo ultimi in Italia", ha concluso. (Ren)