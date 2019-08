Miur: Iovino (M5s), si sblocchino fondi per borse di studio all'Università di Salerno

- "I tempi per l'erogazione delle borse di studio per gli studenti in Campania sono troppo lunghi e incerti e la situazione peggiora notevolmente se prendiamo in esame l'Università di Salerno". Lo ha dichiarato Luigi Iovino, deputato del Movimento 5 stelle, che ha presentato un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per chiedere al ministro di sollecitare gli uffici regionali, competenti in materia, all'erogazione dei fondi per le borse di studio, in concerto con la Regione Campania. "Una situazione spiacevole – ha continuato Iovino –che continua purtroppo a pesare sugli studenti, destinatari di queste essenziali misure di politica sociale". "Ogni anno viene pubblicato un bando che permette agli studenti con ridotti mezzi economici l'opportunità di richiedere benefici tra i quali proprio l'ottenimento di una borsa di studio – ha affermato Luigi Iovino - Le graduatorie vendono definite in base a criteri oggettivi e precisi requisiti, tra i quali il merito accademico. I fondi vengono erogati generalmente per una quota in acconto ed una a saldo: quest'ultima viene concessa all'ottenimento di requisiti universitari, come le previste soglie minime di Cfu a garanzia della continuità della carriera universitaria dello studente”. (segue) (Ren)