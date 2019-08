Napoli: Borrelli e Petrilli (Verdi), atto teppistico ingiustificabile alla stazione di San Giorgio a Cremano

- "Nella tarda serata di mercoledì si è verificata un'esplosione all'esterno della stazione della Circumvesuviana a San Giorgio a Cremano. Un atto teppistico ingiustificabile che denota come persistano delle sacche di inciviltà che affliggono profondamente le nostre città. L'esplosione ha provocato la rottura dei vetri e delle plafoniere poste lungo il perimetro dell'edificio che ospita la stazione. I vetri rotti sono ancora a terra e le plafoniere sono ancora penzolanti a diverse ore di distanza dal fatto. Una situazione che rappresenta un pericolo per gli utenti che rischiano di inciampare e ferirsi". Lo hanno dichiarato il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il commissario del Sole che ride di San Giorgio a Cremano Salvatore Petrilli. "Abbiamo inviato una nota all'Eav chiedendo di ripulire l'area ed eliminare il pericolo – hanno concluso - Purtroppo l'azienda è costretta a profondere energie per risolvere problematiche determinate dall'inciviltà e dalla stupidità di qualcuno". (Ren)