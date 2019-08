Regione Piemonte: approvato odg contro i suk, giunta pronta a modificare la normativa (4)

- L’assessore al Commercio, Vittoria Poggio, ha espresso parere favorevole all’accoglimento di quanto richiesto dall’ordine del giorno Marrone, ritenendo che sia importante far rispettare le regole senza deroghe ad hoc. Per l’assessore il persistere di situazioni d'illegalità rischia di rendere alcuni quartieri ancora più poveri e degradati. Anche l’assessore alla Sicurezza Fabrizio Ricca ha manifestato parere favorevole ricordando che ciò che succede al suk è chiaramente illegale e che la Giunta l’avrebbe liberato comunque, prevedendo interventi in tempi strettissimi. Sono intervenuti nel dibattito anche i consiglieri Monica Canalis, Diego Sarno (Pd) e Sara Zambaia (Lega). A margine dei lavori il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia si è dichiarato soddisfatto per come si è svolto il dibattito, dopo alcune tensioni emerse nei giorni scorsi, e ha espresso l’intenzione di convocare a settembre la Commissione per il regolamento per chiarirne alcuni aspetti. (Rpi)