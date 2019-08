Piemonte: tavolo Regione-Città metropolitana di Torino per le concessioni autostradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio metropolitano di Torino ha incontrato l’assessore ai trasporti e infrastrutture della Regione Piemonte, Marco Gabusi, per affrontare il tema del rinnovo delle concessioni sul sistema autostradale torinese, comprendente la tangenziale e la Torino-Piacenza. La sindaca Chiara Appendino, l’assessore Gabusi, il consigliere metropolitano delegato alle grandi infrastrutture Antonino Iaria, i capigruppo del Movimento 5Stelle Dimitri De Vita, della Lista civica per il territorio Paolo Ruzzola e della lista Città di città Roberto Montà, i Consiglieri della lista Città di città Monica Canalis e Maurizio Piazza hanno convenuto sulla necessità di un’azione congiunta con cui Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino facciano presente al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture le esigenze del territorio. L’assessore Gabusi e la Sindaca Appendino hanno convenuto sull’esigenza di convocare a partire dall’inizio di settembre un tavolo di coordinamento tra la Regione e la Città Metropolitana, per elaborare una serie organica di proposte su temi come l’ipotesi di un affidamento di tratte autostradali in concessione per una gestione in house ad una società di cui potrebbero far parte Regioni ed Enti locali piemontesi, lombarde ed emiliane. (segue) (Rpi)