Campania: Sapignoli (Lega), su caso Bros De Luca non ha chiarito criterio di selezione dei candidati

- "Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e i suoi assessori al ramo non hanno ancora chiarito le modalità con cui sono state scelte le circa 800 persone, su di un bacino totale di circa 3.000 soggetti, per i colloqui conoscitivi che dovrebbero partire a breve". Lo ha dichiarato in una nota Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega Napoli. "Guarda caso - ha proseguito Sapignoli - i soggetti prescelti pare facciano capo a sigle che afferiscono esclusivamente ad una sola parte politica. Quella dei Bros è una vicenda che si trascina da oramai più di 15 anni, all'epoca il progetto si chiamava Isola, e non vorremmo che all'interno della lista dei soggetti prescelti ce ne fossero alcuni sotto i 30 anni, perché ciò vorrebbe dire che, all'epoca dell'inizio del progetto, questi non avevano la maggiore età e quindi non sarebbero potuti oggi essere all'interno delle liste ufficiali del bacino". "Su questo e su tanto altro afferente al progetto come Lega - ha concluso Sapignoli - abbiamo attivato una indagine conoscitiva ed abbiamo inviato una nota ufficiale, attraverso pec, alla regione campania con la quale abbiamo richiesto l'accesso agli atti per fare chiarezza sull'intera vicenda".(Ren)