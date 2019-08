Campania: Ciarambino (M5s), nella sanità di De Luca ogni giorno i bambini rischiano la vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Immaginiamo quale possa essere il destino di un bambino che nasce in un paesino sperduto del Cilento se si trovasse in condizioni critiche – ha evidenziato Ciarambino - Ieri De Luca parlava di miracolo della Sanità in Campania, l'unico miracolo è che nella nostra regione non muoiano bambini ogni giorno per colpa dell'incapacità e della cattiva volontà organizzativa di questo presidente. Il governatore facesse in fretta ad attivare il Polo materno infantile all'Ospedale del Mare, un reparto di eccellenza costato milioni di euro dei cittadini campani, che vorrebbe smantellare per costruirlo altrove, ma di cui non c'è traccia nel piano di edilizia ospedaliera”. “Questioni oggetto di una nostra interrogazione e che chiederemo di trattare con urgenza oggi nel corso della seduta del Consiglio regionale", ha concluso. (Ren)