Miur: Iovino (M5s), si sblocchino fondi per borse di studio all'Università di Salerno (2)

- “Nel nuovo avviso pubblico sul sito web di Adisurc, l’Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania, viene esplicitata l'erogazione di nuovi fondi ma soltanto per alcuni enti universitari della Regione Campania. Tra le università non risulta però rientrare quella di Salerno, in particolare non sono previste le risorse finanziate dal fondo sociale europeo Fse”. “Non possono esistere studenti di serie A e di serie B – ha detto - Il dilatarsi dei tempi di attesa per l'erogazione delle borse di studio produce situazioni di disagio sociale per gli universitari, in particolar modo per coloro privi dei mezzi necessari al prosieguo della carriera". "Con queste condizioni si profila il venir meno di importanti principi a garanzia e tutela del diritto allo studio – ha concluso Luigi Iovino - Il ministro del Miur Marco Bussetti intervenga per sollecitare tutti gli enti di competenza affinché questa triste pagina dell'istruzione italiana si concluda positivamente". (Ren)