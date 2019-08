Regione Piemonte: approvato odg contro i suk, giunta pronta a modificare la normativa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente dei Moderati, Silvio Magliano, l’odg del consigliere Marrone non considera le conseguenze: “Vorremmo sapere: come verranno gestite le centinaia di persone che vivono grazie a questi mercatini? Dove si riverseranno? Approvando questo atto non si dà una risposta a questi interrogativi. Se il tema è la povertà proponiamo che gli organizzatori dei mercatini delle pulci e tematici si assumano la responsabilità di far partecipare una quota di queste persone a basso reddito”. Alberto Preioni, capogruppo della Lega, ha annunciato il voto favorevole del suo gruppo: “Quando si parla di regole e decoro la Lega è in prima fila. Una materia del genere va regolamentata per arginare la concorrenza sleale e l’illegalità”. “Condivido pienamente l’ordine del giorno di Marrone”, ha dichiarato Paolo Ruzzola, presidente Fi. “Dobbiamo contrastare l’illegittimità e l’illegalità. Per combattere la povertà è già stato istituito il reddito di cittadinanza”. “Non è perché non riusciamo ad applicare le regole stabilite che le sopprimiamo”, ha affermato Mario Giaccone, capogruppo Monviso. “Vengano convocate tutte le parti coinvolte per evitare situazioni conflittuali. Vanno applicate le delibere emanate, non rimosse le regole. Gli organi preposti devono mantenere l’ordine e operare affinché non si verifichino abusi, per quanto la situazione sia articolata e difficile”. (segue) (Rpi)