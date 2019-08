Tpl Roma: Fd'I festeggia, Città metropolitana vota sì a ripristino divieto tir su Ardeatina

- "Dopo otto anni di battaglie per far ritornare la legalità sulla via Ardeatina e vietare il passaggio dei tir, eravamo arrivati sino a far installare le telecamere per multare i trasgressori, ma siamo poi ritornati improvvisamente indietro nel tempo quando, Città metropolitana, a dicembre dello scorso anno ne ha permesso di nuovo il passaggio. Non ci siamo mai persi d'animo e non abbiamo mai mollato presentando un nuovo documento prima in Municipio IX, che è stato condiviso e votato con tutte le forze politiche, e poi anche in Città Metropolitana, l'ente competente territorialmente. Lo stesso Consiglio Metropolitano questa mattina si è espresso favorevolmente e all'unanimità". Lo annunciano in una nota il capogruppo in assemblea capitolina di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo e Andrea Volpi, vicepresidente del consiglio al Municipio IX."Ora - proseguono i due esponenti di Fd'I - aspettiamo gli ultimi passaggi burocratici per il ritiro dell'ultima determinazione dirigenziale ed il definitivo ripristino del divieto ai mezzi pesanti su via Ardeatina". "Chiediamo alla maggioranza Municipale, Capitolina e Metropolitana di fare molta più attenzione nel governare i processi perché, come abbiamo visto, basta una distrazione per rendere vani gli sforzi e le ragioni di anni", concludono.(Com)